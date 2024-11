Lanazione.it - Pd su lavori pubblici: "Dov’è l’assessore?"

"Che fine ha fattoai, ambiente e decoro?. Lo ha chiesto il Partito Democratico di Montevarchi, ricordando che sono ormai passati più di due mesi dalla revoca delle deleghe Lorenzo Posfortunato ("con la famosa giustificazione di azioni più concrete per il verde ed il decoro"). I consiglieri Bertini, Cuzzoni, Rossetti e Baldetti e la segretaria Sara Brogi hanno sottolineato che, ad oggi, manca una figura di riferimento per la città che si possa occupare di tematiche fondamentali per la città. "Lo stato indecoroso di Montevarchi è sotto gli occhi di tutti e chi detiene le deleghe, ovvero la sindaca Chiassai, è latitante, sempre più fuori da Montevarchi e sempre meno in mezzo ai cittadini", ha aggiunto il Pd. "Capiamo la volontà della sindaca dizzarsi per future mire, ma la città necessita di qualcuno che si occupi di verde, decoro e infrastrutture quotidianamente - ha proseguito il Partito Democratico - ancora sono presenti tubi innocenti ai lati, senza contare la semplice manutenzione dei cimiteri, che alcuni cittadini ci hanno segnalato in uno stato indecoroso.