Leggioggi.it - Nuovo CCNL statali 2022/24: le tabelle degli aumenti di stipendio per Area e livello

Leggi su Leggioggi.it

Il 6 novembre 2024 ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del settore hanno siglato l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni Centrali con riguardo al triennio/2024: in sostanza il.L’accordo prevede innanzitutto un incremento dimedio di circa 165 euro per 13 mensilità.Il rinnovo contrattuale si caratterizza inoltre per la previsione di interventi volti a agevolare l’attuazione delsistema di classificazione del personale. Si segnala ad esempio il rafforzamento del sistema di incarichi di posizione organizzativa e professionale, destinato a valorizzare le competenze professionali dei dipendenti e, al tempo stesso, prevedere un riconoscimento stabile a coloro per cui per almeno 8 anni sia stato affidato un incarico di posizione organizzativa.