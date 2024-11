Gaeta.it - Nuove aggressioni ai bus Atac di via Candoni: il problema del campo nomadi riemerge

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il recente attacco ai mezzia Roma ha riportato l’attenzione su unatica già emersa in passato: la sicurezza dei bus e dei loro autisti nei pressi deldi via. Il 12 novembre, due autobus hanno subito danni significativi a causa di una sassaiola, una vicenda che si ripete in quello che sembra un copione già visto. Senza feriti, ma con danni alle vetture, il fenomeno continua a sollevare preoccupazioni tra i politici e i cittadini.Un episodio che si ripeteGli autobus coinvolti nell’incidente hanno subito la rottura dei vetri delle portiere e dei finestrini laterali. La ricorrenza di tali atti vandalici, infatti, non è un fenomeno isolato. Negli ultimi tre anni, si stima che circa 130 mezzisiano stati colpiti in questa area.