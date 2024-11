Lanotiziagiornale.it - No dei Socialisti Ue a Fitto. Va in frantumi la maggioranza Ursula

L’incarico da vice presidente esecutivo della Commissione di Raffaeleè tutt’altro che blindato. L’incontro travon der Leyen e i capigruppo di Ppe,e Renew sulle nomine Ue è terminato in un nulla di fatto.“Non c’è stato accordo”, hanno spiegato fonti parlamentari. La fumata nera arriva dopo che martedì le tre forze della, Ppe,e Liberali, di fronte a un gioco di veti incrociati, si sono viste costrette a rinviare il voto, optando per una decisione contestuale per i sei vice presidenti in pectore.Nel mirino dei veti incrociatie Teresa Ribera. Il partito popolare spagnolo rema contro Ribera e per tutta risposta iannunciano in serata che non voteranno.La doccia gelata: inon voteranno“Si è rotta completamente la fiducia con il Ppe, non c’è più.