Rompipallone.it - Napoli, Conte smentito: “Stesso rigore su Politano”

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 12 Novembre 2024 23:49 di Alessandro BastaLe polemiche non si fermano dopo Inter-e le parole di Antonionel post partita: unsuinchioda il tecnicoIlha strappato un punto importante all’Inter, e chissà che alla fine non possa rivelarsi decisivo nella corsa scudetto. Dopo la partita, però, non si è parlato molto dei gesti tecnici di una o dell’altra squadra, quanto dell’operato dell’arbitro e dell’utilizzo del Var.Antonionon ha preso molto bene ilassegnato ai padroni di casa per l’intervento di Anguissa su Dumfries. È quasi unanime che il contatto fosse abbastanza leggero per concedere il penalty ai meneghini, ma per regolamento, quando c’è contatto, la review non può incidere sulla scelta di campo.La rabbia didopo Inter-genera polemicheLa rabbia del tecnico pugliese non si è fatta attendere, chiedendo un utilizzo ben diverso della tecnologia.