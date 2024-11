Ilrestodelcarlino.it - Morte di Elena Russo mentre consegna le pizze, processo ai due ex datori di lavoro

Reggio Emilia, 13 novembre 2024 – Lei,, giovane reggiana, studiava Giurisprudenza a Modena,vaa domicilio e faceva volontariato per la Croce Rossa. Coltivava il sogno di diventare un magistrato, spazzato via dalla. Ora, sulle cause che portarono alla sua fine prematura, scocca l’ora della verità nelcon rito ordinario che si è aperto ieri a carico dei suoi due exdiil suo nome è immortalato per sempre, in un’aula del dipartimento di Giurisprudenza che le è stata intitolata a Modena nel febbraio 2023.aveva 20 anni quando morì in un incidente stradale a San Bartolomeo, nella sera del 30 gennaio 2022, durante l’orario di, al volante dell’auto che le diede laria reggiana. Su quella che all’inizio sembrò una fuoriuscita di strada fatta in solitaria dalla ragazza, la Procura contesta presunte violazioni ai due titolari del locale, un 50enne e un 34enne: davanti al giudice Luigi Tirone, devono rispondere di omicidio colposo con violazione delle norme per la sicurezza sule del codice stradale.