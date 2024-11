Oasport.it - Monaco: “Sarei sorpreso se non vedessi un dominio di Sinner per qualche anno”

Leggi su Oasport.it

Jannikè stato premiato dall’ATP per aver concluso la stagione da numero uno del ranking mondiale, in attesa di scendere in campo stasera contro Taylor Fritz per il secondo turno di round robin alle Finals di Torino. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento giornaliero di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guidoe Massimiliano Ambesi.Sulle prospettive future diin vetta alla classifica ATP,ha detto: “Il tennis si presta a mille incognite. Se guardo però freddamente il quadro in questo momento, considerando Zverev come rivale più accreditato e Alcaraz che deve capire cosa sta succedendo, perché al di là dell’influenza la prestazione con Ruud è stata sconcertante, e pensando cheha fatto una stagione pressoché irripetibile sul piano dei risultati, ma sappiamo cosa è successo da maggio in poi, ipotizzare un suonei prossimi anni non è assolutamente avventato“.