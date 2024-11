Anteprima24.it - Mezza irpinia ancora senza acqua: e si va all’Assemblea pubblica

Tempo di lettura: 2 minutiNon si ferma l’emergenza idrica. Stavolta a causa della rottura sulla condotta adduttrice DN800 in agro di Castelfranci, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni elencati in basso è sospesa, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni nella giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione, la cui ultimazione è prevista in serata.ARIANO IRPINO TORELLA DEI LOMBARDI VILLAMAINA GESUALDO GROTTAMINARDA STURNO MELITO IRPINO MONTECALVO IRPINO SAVIGNANO IRPINO GRECI VILLANOVA DEL BATTISTA FONTANAROSA FLUMERI CASTELFRANCI MIRABELLA ECLANO TAURASI BONITO APICE PADULI PIETRELCINA S. ARCANGELO TRIMONTE PESCO SANNITA PAGO VEIANO REINO CASALDUNI LUOGOSANO FRAGNETO MONFORTE CAMPOLATTARO PONTELANDOLFO LIONI SANT’ANGELO ALL’ESCA PATERNOPOLI.Inoltre, al fine di garantire un corretto approvvigionamento nella giornata del 14 novembre, sarà necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.