Roma - Il Presidentea Repubblica difende la democraziana, mentre l’imprenditore americano accende il dibattito sulla governance. “L’è un Paese democratico che sa gestire le proprie questioni interne nel pieno rispettoa sua Costituzione”. Con queste parole, Sergio, Presidentea Repubblica, ha replicato alle recenti dichiarazioni di, il fondatore di X (ex Twitter), che aveva sollevato dubbi sulla natura del sistema decisionaleno., noto per le sue opinioni spesso provocatorie, aveva insinuato che inle decisioni fossero prese da una "autocrazia non eletta", suscitando la reazione immediatae istituzioni. In risposta, l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) ha sottolineato l'ingerenza di, lamentando l'assenza di un intervento da parte del governo per fermare tali commenti.