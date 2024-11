Formiche.net - Mattarella, Musk e il doppiopesismo a sinistra. L’opinione di Cangini

Nell’agosto del 2019 Richard Gere arrivò a Lampedusa, salì sull’imbarcazione Open Arms e da lì cannoneggiò il governo italiano in generale e il ministro dell’Interno Matteo Salvini in particolare. Esordì così: “Per me è molto difficile capire un movimento di estrema destra conservatrice, soprattutto in un Paese che è prettamente cristiano”. Facendo esplicito riferimento al blocco di Open Arms disposto dal ministro dell’Interno italiano, il popolare attore americano aggiunse: “In quelle ore non smettevo di chiedermi cos’avrebbe fatto Cristo in una situazione del genere, e il fatto è che Cristo accoglieva tutti come figli di Dio, tutti. Non avrebbe detto: ‘Salvate solo le persone bianche, quelle italiane o quelle cristiane‘. Mi sembra abbastanza ridicolo. Sono stato sui barconi e ho incontrato personalmente molti rifugiati e migranti; ho avuto modo di ascoltare le loro storie e penso sia molto difficile non vedere in loro esseri umani uguali a noi”.