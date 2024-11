Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo viaggio con una maglia granata, così due città hanno dato l’addio a Manlio Pierboni

Fossombrone (Pesaro), 13 novembre 2024 – “Grazie babbo, ti sono grata per la dolcezza, per la saggezza, per tutte le cose che mi hai insegnato, e per l’altruismo, che mi ha resa orgogliosa di te”. Lo ha detto tra le lacrime, durante la cerimonia funebre, la figlia del dottor, deceduto venerdì scorso all’età di 85 anni. La chiesa di Sant’Agostino, ieri pomeriggio stracolma, ha accolto la bara portata in spalla dai calciatori dell’Alma Juventus Fano, di cuiè stato medico sportivo per molti anni. Il giorno della morte, ha ricorla figlia, il medico avrebbe dovuto collegarsi in videoconferenza dall’ospedale di Pergola, dove era ricoverato per le complicazioni di una malattia polmonare, con la pinacoteca di Fossombrone, a cui avrebbe donato la sua grande collezione di opere d’arte.