Legambiente presenta Comuni Rinnovabili | La Campania modello virtuoso

C’è unavirtuosa, una regione guida e di esempio per le altre regioni .E’ ladelle fonticon risultati evidenti e concreti: nel 2023 si registra rispetto al 2022 +9% sulla potenza installata e +11% sulla produzione di energia, +36% del numero di impianti fotovoltaici, +21% di potenza fotovoltaica e, riguardo invece alla produzione, +21% per quella eolica e +38% per quella idroelettrica. Siamo a quota 3,77 GW di potenza installata, con una produzione di 6,69 TWh. Abbiamo installato circa 300 MW nel 2023. La fotografia è stata scattata dacon il suo rapporto annualeto stamattina presso la Sala de Sanctis, Palazzo Santa Lucia, Napoli, alla presenza dei vertici nazionali e regionali dell’associazione e del presidente della Regione, Vincenzo De Luca.