Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, voci di crisi: lei non si fa vedere a Torino

Dopo aver liquidato anche Taylor Fritz,vede aprirsi le porte delle semifinali delle Atp Finals in corso a. Ma, nonostante le apparenze, non sono tutte rose e fiori per il campione di tennis italiano, numero 1 al mondo. Infatti a molti osservatori non è sfuggito che, durante le sue fantastiche esibizioni torinesi, la sua fidanzatanon fosse presente sugli spalti della Inalpi Arena.Leggi anche: Atp Finals,ancora numero 1: implacabileGli indizi della possibiletraA quel punto ci è voluto poco, prima che su diversi media e siti internet cominciassero a girare vorticosamentesempre più insistenti di unadel rapporto trae la tennista russa. Le presunta prova della “pausa di riflessione” tra i due sarebbero alcuni post social della 25enne che la immortalano in alcuni locali di Mosca proprio in questi giorni.