Gaeta.it - I vitigni autoctoni del Trentino: la tradizione vitivinicola raccontata da Cavit

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo del vinoè profondamente influenzato dache raccontano storie di un territorio unico., tra i principali attori nel panorama vitivinicolo italiano, si impegna nella valorizzazione di queste varietà, unendoe innovazione. Con una rete di oltre 5.250 viticoltori distribuiti in 11 cantine, l’approccio disi orienta verso una sostenibilità che abbraccia le pratiche agricole e il rispetto per il patrimonio enologico locale. Questo articolo esplorerà la storia e le caratteristiche di varietà come il Teroldego, il Marzemino, la Schiava e la Nosiola, evidenziando il ruolo chiave dinello sviluppo della viticoltura in questa regione.Le radici della viticoltura inLa viticoltura trentina ha origini antiche e icostituiscono una parte fondamentale della sua identità.