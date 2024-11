Bergamonews.it - I Fridays for Future: “L’elezione di Trump è un problema per la lotta alla crisi climatica”

“Le idee dierano già note. Sicuramente la sua elezione è unper lacosì come per molte altre questioni come il genocidio a Gaza”. Così un rappresentante deiforBergamo, movimento che vede protagonisti molti giovani impegnati a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla giustizia, si esprime in merito alle notizie secondo cui il Tycoon firmerà un ordine esecutivo per il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul clima.Il provvedimento è atteso per il 20 gennaio, il giorno del suo nuovo insediamentoCasa Bianca. Lo hanno rivelato al Wall Street journal fonti vicine al presidente eletto, ricordando chesi era già ritirato dall’accordo nel 2019 durante il suo primo mandato e che il suo successoreCasa Bianca, Joe Biden, aveva aderito di nuovo all’intesa con un ordine esecutivo firmato nel giorno del suo insediamento.