I "fratelli criminali" e le armi: Geolier, il cattivo esempio idolo dei giovani napoletani

Il grande torto dinon è fare un rap violento, o meglio: non è solo questo. L'arte non è buona né cattiva in sé, e ciascuno può esprimersi come vuole (entro certi limiti, sucshiaramente). La vera colpa del cantante napoletano,dei ragazzi con la pistola che imperversano per la città, ammazzando a sangue freddo chi abbia la sventura di incrociarne le scorribande, è lasciare che questi pazzi confondano palco e realtà, esaltandosi per le sue rime.ha scritto sui social «basta» dopo il quinto giovane ucciso a colpi di revolver in pochi mesi, ma non ha mai rinnegato la sua amicizia con il capoclan Crescenzo Marino, recentemente condannato a 10 annidi carcere per associazione mafiosa. Anzi, in un'intervista lo ha giustificato, lo ha assolto: «Ci sta mio fratello in carcere, che era la mia spalla, era sempre con me.