Heysel la Juve ha sempre avuto mancanza di memoria a loro interessava dare valore sportivo a quella coppa

Domani la Nazionale di Spalletti giocherà contro il Belgio all’, lo stadio tristemente noto per le morte di 39 tifosi durante la finale diCampioni tra Liverpool entus. Il Corriere della Sera ha intervistato Andrea Lorentini, presidente dell’associazione delle vittime della strage dell’. I tempi sono maturi per parlare di una tragedia nazionale?«Sì, non è stata solo una tragedia di parte: oltre ai tifosintini, a un fotografo di Reggio Emilia e a 7 stranieri, quanti sanno che sono morti anche tre interisti?».Leggi anche: Italo Cucci: «all’aprii porte su porte finché vidi una catasta di cadaveri», lahamostratodiLa storia di suo padre Roberto resta unica. Forse in tanti non la ricordano più.«Lui era già salvo, ma ha scelto di gettarsi nella calca per salvare un bambino e mentre gli praticava la respirazione bocca a bocca è stato travolto.