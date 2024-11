Tvzap.it - “Grande Fratello”, Javier fa infuriare Alfonso: la frase di troppo

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Durante la puntata di ieri, martedì 12 novembre 2024, del, Tommaso ha fatto rientro nella casa, dopo aver trascorso la scorsa settimana al Gran Hermano. Il concorrente ha subito ricevuto l’abbraccio caloroso dei suoi compagni d’avventura, soprattutto Mariavittoria.Signorini ne ha subito approfittato per mettere zizzania tra i due e ha fatto vedere a Tommaso ciò che è successo tra Mariavittoria enella casa mentre lui non c’era. L’intervento del pallavolista argentino ha fatto innervosireSignorini. Perché? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “”, Beatrice Luzzi asfalta le concorrenti in direttaLeggi anche: Emma, l’annuncio improvviso gela i fan: “Non ce la faccio più”Direttamente dalla Spagna, bentornato Tommaso! pic.