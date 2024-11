Gossipnews.tv - Grande Fratello Disastroso: Shaila e Lorenzo Stroncati in Diretta!

Alfonso Signorini stroncaindurante l’ultima puntata del. Ecco che cosa è accaduto!Nella dodicesima puntata del, Alfonso Signorini ha lanciato un sondaggio esplosivo: la storia traGatta eSpolverato è amore autentico o solo una strategia per catturare visibilità? Il pubblico si è scatenato, alimentando un dibattito già acceso sul web, dove molti telespettatori da tempo accusano la coppia di recitare una relazione per rimanere al centro dell’attenzione.Alfonso ha aperto il confronto mostrando le opinioni dei coinquilini di, molti dei quali sembrano convinti che si tratti di una finzione. Tra i più scettici, Luca Calvani ha dichiarato che, pur recitando meglio di, non appare comunque convincente.