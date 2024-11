361magazine.com - Grande Fratello, Alex Belli tirato in ballo replica su Lorenzo Spolverato

, Alfonso Signorini durante la diretta ha fatto un paragone tra. L’attore hato con un tweetcome? Alfonso Signorini durante la puntata andata in onda ieri sera ha fatto notare cheanche quando abbraccia Shaila lo fa a favore di telecamere. Il conduttore del famoso reality ha anche fatto un paragone tra. “Però ammettilo che tu ami le telecamere e le guardi spesso.tu hai un modo di fare da attore, quando abbracci la tua Shaila guardi sempre la telecamera, non lo so, secondo me somigli ad“ ha puntualizzato Signorini., tirando indal presentatore, ha immediatamenteto sucon un tweet: “Ehhhh! Ne deve mangiare di cereali sottomarca“.