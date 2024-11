Gaeta.it - Festival letterari in Italia: l’impatto dei social e le nuove tendenze digitali nel 2024

Facebook WhatsAppTwitter Nel panorama culturaleno, idedicati alla letteratura si stanno evolvendo in modo significativo, anche grazie all’influenza deimedia. Le recenti ricerche condotte da Intesa Sanpaolo, come “Effetto” e “Culturali: uso dei canalie stato dell’arte delle ricerche ufficiali“, offrono una visione preziosa sulleattuali. Presentate durante BookCity, queste indagini evidenziano l’importanza crescente di canalinella promozione della cultura.L’importanza della comunicazione digitaleFabrizio Paschina, Executive Director Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato come queste ricerche rappresentino un supporto per comprendere lenella produzione e promozione culturale. L’accesso alla cultura è un obiettivo principale, e le strategie comunicative adottate daistanno cambiando per adattarsi allemodalità di fruizione.