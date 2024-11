De Minaur-Fritz in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi su Sportface.it

Alex Dese la vedrà contro Taylornel terzo match di round robin delle ATPdi. Sfida decisiva per entrambi i giocatori, che però sono in una posizione ben diversa in ottica qualificazione. L’australiano è stato sconfitto in due set sia da Sinner che da Medvedev ed ha bisogno di un miracolo per proseguire il suo cammino alla Inalpi Arena. Una vittoria, specialmente per 2-0, dovrebbe invece essere sufficiente per l’americano, che a meno di imprese di Medvedev contro Sinner approderebbe in semifinale. Denon è affatto un avversario facile da affrontare e venderà cara la pelle, tuttavia a scendere in campo con i favori del pronostico sarà, il quale è sotto 5-3 nei precedenti (ma dal 2021 in poi è avanti 3-2).RISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYDescenderanno in campo giovedì 14 novembre non prima delle 14:00.