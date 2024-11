Lanotiziagiornale.it - “Da Musk un attacco allo Stato”. Parla Maddalena (Anm): “Sconcerta il silenzio del governo”

“Sonoche ilnon abbia preso immediatamente le distanze da una simile ingerenza di Elon”. Parola di Alessandra, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. Che lancia anche l’allarme per “l’diretto al cuore della giurisdizione” e per uno scontro – quello tra esecutivo e giudiziario – che sta mettendo a rischio gli assetti costituzionali così come li abbiamo conosciuti fino a oggi.Dottoressa, si aspettava l’intervento a gamba tesa di Elon?“Onestamente no. Un’offesa così grave alla sovranità delloitaliano non me la sarei aspettata. Ma sono ancora piùta dal fatto che ilnon abbia preso immediatamente le distanze da una simile ingerenza. Qui non si tratta più di difendere l’indipendenza della magistratura italiana, ma di proteggere il nostroda attacchi esterni alla democrazia.