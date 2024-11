Bergamonews.it - Cultura ed innovazione, la start-up bergamasca Garipalli riceve 130mila euro dalla Fondazione Giordano Dell’Amore

è una-upnata nel 2021, attiva nel settore turistico ele con l’obiettivo di sviluppare e diffondere progetti ludico-ricreativi per il pubblico, attraverso l’offerta di esperienze di gioco interattive e itineranti che consentono a cittadini e visitatori di conoscere e/o riscoprire città d’arte, borghi storici e musei. La mission della società è realizzare nuove forme d’intrattenimento phygital – fisiche e digitali – per innovare l’approccio tradizionale alle visiteli, utilizzando la leva della gamification per avvicinare un pubblico sempre più giovane all’arte e a siti storici.ha sviluppato un nuovo e coinvolgente modello di engagement attraverso le City Escape: esperienze di gioco in stile escape-room – selezionabili all’interno dell’ampia offerta presente nel marketplace della società e attivabili da mobile – che consentiranno ai giocatori di raccogliere indizi e risolvere enigmi muovendosi all’interno di alcune tra le più belle città d’arte italiane tra cui: Milano, Brescia, Bergamo, Monza, Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Venezia, Verona, Padova, Bologna, Ravenna, Parma, Torino, Roma, Napoli e Genova.