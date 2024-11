Liberoquotidiano.it - **Cop29: Meloni, 'sono una madre, lavoro per mia figlia e sua generazione'**

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Come ogni Cop, spetta a noi determinare se sarà un successo o un fallimento. Sappiamo che potremmo non beneficiare personalmente dei risultati degli sforzi che stiamo compiendo. Ma non è questa la cosa importante.unae comeniente mi dà più soddisfazione di quandoper politiche che consentiranno a miae alla suadi vivere in un posto migliore. Quindi, come direbbe William James, 'Agisci come se ciò che fai faccia la differenza, perché la fa'". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo alla Cop29 di Baku.