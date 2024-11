Spazionapoli.it - Conte tira un sospiro di sollievo: ecco quanto giocherà Lukaku col Belgio

Arrivano notizie importanti sull’impiego di Romelunelle prossime partite con ilcontro l’ItaliaLa sosta desta sempre un po’ di preoccupazione agli allenatori. Giocare le partite in Nazionale espone i calciatori a infortuni muscolari. Gli allenamenti intensi, i viaggi, le partite a distanza di poche ore l’una dall’altra, sono tutti fattori che provocano stress al corpo e possono causare qualche problemino di natura fisico.Romeluha accettato la convocazione del ct delper questa ultima finestra dedicata agli impegni internazionali, dopo aver chiesto di non giocare a settembre e ottobre. Era fuori forma. L’attaccante del Napoli questa volta vuole aiutare i suoi compagni di squadra ad evitare la retrocessione in Lega B. Difficile, servirà fare 6 punti in queste ultime due partite per evitare anche i playout.