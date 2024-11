Scuolalink.it - Concorsi ordinari IRC per infazia, primaria e secondaria: pubblicate tutte le info sul sito del MiM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sul propriole pagine dedicate aiIRC (per insegnanti di religione cattolica), fornendolermazioni necessarie per partecipare. I candidati interessati hanno tempo fino alle ore 23:59 del 4 dicembre 2024 per presentare la domanda. Il concorso per titoli ed esami permette l’accesso ai ruoli regionali suddivisi per ambiti territoriali e corrispondenti alle rispettive diocesi. Requisiti e modalità di partecipazione aiIRC Per partecipare al concorso, i candidati devono accedere alInPA e completare la domanda di partecipazione. È necessario possedere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, l’abilitazione al servizio “Istanze on line” è indispensabile per completare la procedura.