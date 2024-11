.com - Calcio / Coppa Italia, i risultati di Eccellenza e Promozione

Nella massima categoria regionale Chiesanuova ed Urbania conquistano la finale del 21 dicembre. In(quarti di finale) il Moie Vallesina pareggia a Marina, il S.Orso vince a LunanoVALLESINA, 13 novembre 2024 – Pomeriggio diper l’e la.Sarà un inedito assoluto la finale diMarche da disputarsi a dicembre. Alla fine del secondo atto delle semifinali, andato in onda dalle 14.30, ad accedere alla finalissima sono state Chiesanuova ed Urbania. Un ribaltone riuscito su due, quindi, rispetto aid’andata dello scorso 30 ottobre: quello dei durantini sui senzatesta, estromessi tramite i tiri dal dischetto dalla possibilità di accedere per la seconda volta in due anni all’ultimo atto della competizione regionale. Per le due società biancorosse, dunque, il mese di dicembre riserverà un posto nella storia della competizione, non essendosi mai, né l’Urbania né il Chiesanuova, spinte così lontano nella manifestazione.