Sport.quotidiano.net - Calcio amatoriale. ‘Senatori’ in campo

Ancora inappassionatamente. Come avviene da anni, dopo l’estate il gruppo deidel Club Forza Forlì è tornato a darsi battaglia nelle sempre combattute sfide tra ‘rossi’ e ‘blu’ che, da qualche tempo, si tengono all’impianto sportivo di San Martino in Strada. In azione gli inossidabili giocatori protagonisti della lunga storia del sodalizio forlivese, alcuni dei quali assieme addirittura dal mitico 1968, anno di fondazione della squadrabiancorossa. I senatori hanno lasciato ai più giovani il compito di farsi onore nel campionato romagnolo Over 35 Uisp die in quello dia cinque, quest’anno sul parquet del Kickoff di Cesena, ma la passionaccia per il pallone è restata la stessa.