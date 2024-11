Formiche.net - Cacciamine senza equipaggio, l’idea di Francia e Regno Unito che avvantaggia anche l’Italia

Le Forze armate del futuro saranno sempre più il risultato di un’ibridazione tra sistemi pilotati da esseri umani e da remoto. In un momento in cui i droni, di ogni foggia e forma, stanno facendo il loro ingresso sul mercato degli equipaggiamenti militari,si muovono verso una completa remotizzazione dei loro assetti. È infatti notizia recente che Thales, l’azienda francese specializzata in equipaggiamenti per la Difesa, fornirà alle Marine di Londra e Parigi una prima versione del suo veicolo a pilotaggio remoto per condurre attività di sminamento subacqueo. La consegna del mezzo è stimata a fine anno per lae a inizio 2025 per il. Il cambio di paradigma è radicale e prefigura un tema più ampio nel dibattito militare ed economico: la progressiva “dronizzazione” delle Forze armate.