Bomba d’acqua nel catanese persone intrappolate nelle case e nelle auto

Riposto (Catania) – Come una scena che ricorda Valencia, anche Torre Archirafi, borgata marina di Riposto, è stata investita da una violenta ondata di maltempo che, dalla scorsa notte, ha devastato il. Strade trasformate in fiumi impetuosi di fango e detriti,mobili trascinate fino in mare,mobilisti intrappolati nei loro veicoli e salvati dai vigili del fuoco in operazioni di soccorso spettacolari e rischiose. Fortunatamente, non si contano vittime: tra gli interventi di salvataggio più impressionanti, unmobilista è stato messo in salvo grazie a una corda, mentre la suaveniva inghiottita dalla piena.Inondazioni e danni causati dall’esondazione di torrentiSecondo la Protezione Civile Siciliana, l’intensità delle pioggeultime 12 ore è stata eccezionale, con un accumulo di ben 500 millimetri