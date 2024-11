BJK Cup Finals 2024 sopralluogo ok a Malaga | giovedì si giocano Romania-Giappone e USA-Slovacchia

Leggi su Sportface.it

Un mercoledì da dimenticare per la città di, protagonista suo malgrado di forte piogge che hanno causato allagamenti e disagi vari. Coinvolto anche il mondo del tennis, dato che quest’oggi si sarebbero dovute aprire le finali di BJK Cup con la sfida tra Spagna e Polonia, poi rinviata a venerdì dopo l’allerta rossa proclamata nella serata di ieri. È invece notizia di poco fa che le sfide in programmadovrebbero andare avanti come da calendario. Ok ildegli addetti ai lavori, così come dovrebbe tornare alla normalità tutta la popolazione della città andalusa dalle 08:00 del mattino, quando non si sarà più in allerta. Per tale ragione, sarà soltanto l’incontro tra, originariamente previsto per le 10:00, ad essere leggermente posticipato alle 12:00.