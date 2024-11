Unlimitednews.it - Biden-Trump, incontro alla Casa Bianca

WASHINGTON (ITALPRESS) – Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald è tornato per un con il presidente Joe. Lo riferiscono i media statunitensi. "Congratulazioni", ha detto al suo successore. "Bentornato", ha aggiunto. "Speriamo davvero di avere, come abbiamo detto, una transizione fluida". "Grazie – ha detto – la politica è dura, e in molti casi non è un mondo molto bello. Sarà una transizione più fluida possibile. Lo apprezzo molto, Joe".