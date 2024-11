Ilveggente.it - Atp Finals, Zverev molla e se ne va: Sinner è nei guai

fa infuriare: la reazione del tedesco fa il giro del web.Le Nitto Atpdurano 7 giorni e quello che vediamo in televisione è solo una parte infinitesimale di ciò che accade ai piedi della Mole nella settimana dedicata al torneo dei Maestri. Oltre ai faccia a faccia sul cemento indoor, infatti, a Torino ne accadono veramente di tutti i colori. E lo sanno bene i tennisti in gara, che vengono spesso e volentieri coinvolti in appuntamenti, intervisti e sketch da non perdere.Trambusto alle Atp: tutti lo vogliono (LaPresse) – Ilveggente.itDietro le quinte della competizione che premierà, alla fine della fiera, il miglior singolarista della stagione, succede di tutto e di più. Si assegnano premi bizzarri, si fanno quiz improbabili, si rivolgono ai campioni in gara quesiti da un milione di dollari.