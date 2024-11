Abruzzo24ore.tv - Arrestata baby gang per estorsioni e violenza in centro città: i dettagli

Pescara - Cinque giovani, tra i 18 e i 19 anni, accusati di violenze e minacce in. Le aggressioni, spesso condotte con mazze e coltelli, partivano dalla zona della stazione e dalla riviera, specialmente durante le ore serali. La polizia indaga per identificare eventuali complici. Un gruppo di giovanissimi sotto accusa per una serie di reati che hanno scosso la comunità cittadina. Cinque ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni, sono stati arrestati con l'accusa di estorsione, atti persecutori e associazione a delinquere finalizzata a minacce aggravate, percosse eprivata. Le indagini, condotte dalla squadra mobile, hanno fatto emergere che laagiva da agosto, scegliendo come punti di partenza le vicinanze della stazione e della riviera. Secondo le autorità, il gruppo si muoveva in orari notturni e approfittava della maggiore affluenza estiva per colpire i passanti.