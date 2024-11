Gamerbrain.net - Arcadegeddon GRATIS dal 2025

IllFonic annuncia ufficialmente chediventerà free to play a partire dal prossimo anno, a distanza di anni dal lancio in Accesso Anticipato e rilascio nella versione definitiva, avvenuta nel lontano 2022 su PC e Console al prezzo di 15 euro circa.in free to play dalIl team ha deciso di rendere il gioco, dunque accessibile a tutti, con probabilmente supporto delle microtransazioni ed eventuale Pass, allo scopo di monetizzare. Nel caso non lo conosciate, si tratta di un gioco PvE e PvP, dove i giocatori sono chiamati da soli e in gruppo, fino ad un massimo di quattro partecipanti per party, ad esplorare vari biomi, sfidando i nemici, trovando forzieri e cimentandosi nei vari mini giochi.Durante le partite i giocatori potranno accettare sfide extra da parte di gang rivali, guadagnare punti esperienza e sbloccare vari contenuti, oltre che scalare le classifiche.