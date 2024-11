Scuolalink.it - Anief: pensionamento anticipato per docenti e personale scolastico

Negli ultimi giorni, il mondoha visto una mobilitazione senza precedenti: la petizione lanciata da(Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori) ha raccolto oltre 10mila firme in sole 48 ore. Il sindacato ha chiesto al Governo una modifica sostanziale del sistema pensionistico per, proponendo la possibilità di uscire dal lavoro a 60 anni senza penalizzazioni. La proposta diprevede, inoltre, una misura innovativa: chi desiderasse continuare a lavorare fino ai 67 anni potrebbe farlo, ma con un ruolo diverso, dedicato principalmente a funzioni di tutoraggio e supporto, un cambio che permetterebbe di valorizzare l’esperienza deisenior in modo meno usurante. Insofferenza crescente per il sistema pensionistico L’iniziativa del sindacato nasce in risposta al crescente malcontento del, costretto a lavorare fino a 67 anni, un’età che molti giudicano inadeguata per una professione intensa come quella dell’insegnamento.