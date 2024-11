Isaechia.it - Amici 24, è caos tra Rudy Zerbi e Diego Lazzari: “A questo punto me ne vado e basta!”

Protagonista del daytime diodierno è stato, cantante e allievo di.I ragazzi, riuniti in saletta e chiamati a visionare un video, hanno avuto modo di assistere all’esibizione di tre cantanti di cui hanno prontamente apprezzato la bravura. Da subito convinti che si trattasse di aspiranti sfidanti di Luk3, hanno poi scoperto che la realtà era ben diversa.si è infatti collegato telefonicamente con gli allievi ed ha comunicato loro che, le tre ragazze appena ascoltate, erano in realtà tre artiste che ha esaminato e che a lui sono piaciute molto.Tra loro, dovrà sceglierne una e sta valutando l’idea della sostituzione: farla entrare nel talent al posto diperché, a detta del professore,è spesso in fondo alle classifiche di gradimento anche dei suoi compagni elo induce a pensare che non meriti di permanere nella scuola.