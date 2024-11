Liberoquotidiano.it - Vaccini, Quintavalle (Asl Rm1): "Tre iniziative per avvicinare fragili e scettici"

Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute) - Nel Lazio "abbiamo messo a sistema tre azioni pere vulnerabili, ma soprattutto pertutti coloro che ancora sonosu una delle difese più importanti che è la vaccinazione". Lo ha detto Giuseppe, Commissario straordinario Asl Roma 1, in occasione del focus 'Prevenzione e' nell'ambito del convegno "Health Innovation Show 2024" promosso da Mesit Fondazione medicina sociale e innovazione tecnologica a Roma in collaborazione con Altems, Ceis e Innovazione&Salute Roma3 e anche con il contributo non condizonato di Sanofi e Gilead. "La prima azione - illustra - è studiare il fenomeno con la creazione di una piattaforma informatica" per aiutarci "nell'orientamento e nella stratificazione dei bisogni della popolazione.