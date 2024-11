Sport.quotidiano.net - Unahotels Wroclaw 74-70: vittoria con brivido finale per Reggio Emilia in Coppa

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

, 12 novembre 2024 – Non senza qualche patema dopo che il match sembrava in discesa, l’sbriga la praticae compie un passo decisivo, se non matematico, verso l’approdo alla seconda fase di Fiba Champions League. Nelle prossime due partite si vedrà se direttamente o attraverso la lotteria dei play-in. Due i protagonisti del successo biancorosso: Cassius Winston, che per due quarti e mezzo si occupa quasi in esclusiva della fase offensiva, ma soprattutto Jamar Smith, che nel momento più difficile della gara, con i polacchi tornati in parità e l’inerzia in mano, si prende da solo la squadra in spalla, segnando 10 punti in 3’ e ricacciando indietro in maniera definitiva gli avversari. Non trascendentali, se vogliamo, ma comunque ostici. Prima frazione interlocutoria, con squadre contratte e tanti errori reciproci.