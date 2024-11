The Penguin | Matt Reeves fornisce un motivo per l’assenza di Batman – SPOILER

Leggi su Cinefilos.it

TheunperdiIn 8 episodi de The, l’intera famiglia Falcone viene uccisa, Crown Point viene scossa da un’esplosione e Oz Cobb uccide la sua strada verso il vertice della malavita di Gotham City. Per quanto riguarda. beh, non si trova da nessuna parte.Il finale si conclude con il Bat-Segnale che illumina lo skyline di Gotham, ma è il massimo che si può ottenere con un cameo. Il registaha già rivelato i dettagli di un’apparizione non prevista e, in un’intervista a Digital Spy, ha spiegato ildella distratta assenza del Cavaliere Oscuro.“Questo è stato un momento di grande agitazione in città, è letteralmente la settimana dopo quello che è successo ”, ha spiegato il regista. “Gran parte della città è in preda alla disperazione, quindi la polizia non può arrivare dappertutto, c’è crimine ovunque, è un momento molto, molto pericoloso”.