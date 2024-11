Formiche.net - Sulla Nuova Via della Seta arriva anche la Colombia

Sebbene lasia stata per decenni uno dei Paesi alleati degli Stati Uniti in America latina, negli ultimi anni la geopoliticaregione è cambiata. La Cina è sbarcata per conquistare a colpi di mega progetti e investimenti.Un ampio report dell’emittente britannica Bbc spiega come lasta cedendo all’“incantesimo” di Pechino e cosa comporta per il continente. Ad ottobre, il ministro per gli Affari esterino, Jorge Rojas, ha annunciato l’ingressonel progettoViacinese. Come e quando entrerà in questo club di più di 150 Paesi, tra cui una decina di Paesi latinoamericani, è ancora da definirsi. Tuttavia, è una certezza la diversificazione delle alleanzene, dopo anni di dipendenza dagli Stati Uniti, come sostengono molti esperti consultati dalla Bbc.