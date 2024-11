Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl, rivelati i requisiti completi per PC per giocare a 1080p o 2160p

GSC Game World ha rivelato idi sistemaper la versione PC di2:of, condividendo in questo modo tutte le informazioni su questa versione del gioco, ormai prossima al lancio.Il team di sviluppo ucraino ha quindi rivelato che lo sparatutto in prima persona con elementi survival horror sarà caratterizzato da ben quattro set grafici, partendo dai classicicon i 30 FPS, fino ad arrivare al preset dedicato aied i 60 FPS.Partiamo daiminimi del gioco, rivolti aie 30 FPS:Processore: Intel Core i7-7700K AMD Ryzen 5 1600XScheda grafica: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB AMD Radeon RX 580 8 GB Intel Arc A750RAM: 16 GBSpazio di archiviazione: 160 GB – SSDSistema Operativo: Windows 10 x64 oppure Windows 11 x64Vediamo adesso idi sistema medi di2:ofpere 60 FPS:Processore: Intel Core i7-9700K AMD Ryzen 7 3700XScheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / RTX 4060 AMD Radeon RX 5700 XTRAM: 16 GBSpazio di archiviazione: 160 GB SSDSistema Operativo: Windows 10 x64 oppure Windows 11 x64Adesso scopriamo idi sistema Alti, dedicati ai 1440p ed i 60 FPS:Processore: Intel Core i7-11700 AMD Ryzen 7 5800XScheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 370 Ti / RTX 4070 AMD Radeon RX 6800 XTRAM: 32 GBSpazio di archiviazione: 160 GB SSDSistema Operativo: Windows 10 x64 oppure Windows 11 x64Concludiamo con i“Epico”, utile pera 60 FPS:Processore: Intel Core i7-1333700KF AMD Ryzen 7 7700XScheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XTXRAM: 32 GBSpazio di archiviazione: 160 GB SSDSistema Operativo: Windows 10 x64 oppure Windows 11 x64Ricordiamo che è disponibile il pre-load di2:ofsu Xbox Series XS, con il lancio in programma il 20 Novembre 2024 anche su Game Pass.