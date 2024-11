Lanazione.it - Siena, cani e gatti a trovare i propri padroni ricoverati: animali ammessi in ospedale

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 12 novembre 2024 – “Innovare in sanità non è solo usare la tecnologia. Con la procedura di pet visiting l’Asl Sud Est è apripista in Toscana e promotrice di una delle prime esperienze in Italia’, sottolinea l’assessore regionale Simone Bezzini. La novità presentata ieri dall’Asl riguarda la possibilità per le persone degenti di ricevere le visite dei– di piccola taglia, cane, gatto, coniglio o pappagallo -, durante un ricovero ino il periodo in rsa. Ricevere la visita delo animale d’affezione può aiutare la persona nel percorso di cura: procedura, già operativa in 13 ospedali Asl della Toscana Sud e nelle residenze sanitarie; con una sessantina di operatori già formati ad accompagnare le visite in sicurezza. Glicalmano l’ansia e aiutano a superare lo stress.