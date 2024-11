Sicurezza a Pisa, sindaco chiede tavolo in Prefettura

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

inMichele Conti: “Due episodi di violenza in piazza Dante nel giro di pochi giorni rappresentano un fatto grave che non deve passare sotto silenzio. Ho chiesto formalmente che venga convocato con urgenza inun comitato per l’ordine e laad hoc sugli episodi avvenuti e per avere risposte su come si intende evitarne. I nostri ragazzi devono essere liberi, in qualunque piazza o strada, senza il timore di essere aggrediti senza motivo. Esprimo vicinanza ai familiari dei ragazzi, che in questa brutta esperienza non si devono sentire soli. Già subito dopo il primo episodio ho chiamato il Questore perre una presenza più capillare in quella zona di.L’amministrazione in questi anni ha investito molto nell’implementazione e nell’ammodernamento delle telecamere di videosorveglianza: delle 155 installate, due sono in piazza Dante, una in piazza San Frediano.