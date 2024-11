Tarantinitime.it - Si barrica in casa e inveisce contro i poliziotti, bloccato col taser

Tarantini Time QuotidianoAttimi di paura domenica pomeriggio in un appartamento alla periferia di Taranto. Un diciottenne sotto effetto di stupefacenti si èto nella sua cameretta adei nonni, iniziando a urlare e lanciare suppellettili. Si è reso necessario l’intervento della Polizia che ha cercato di calmare il giovane ma senza successo. Questo si erato in camera e gli agenti per timore che potesse farsi del male, hanno forzato la porta. A quel punto il 18enne ha tentato di colpirli con una spranga di ferro e si è reso necessario l’utilizzo delper metterlo in sicurezza.Subito dopo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. L'articolo Siincolproviene da Tarantini Time Quotidiano.