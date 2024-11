Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli smaschera le presunte bugie di Sonia Bruganelli: chi delle due mente? Ecco la versione di entrambe

Trala situazione è sempre più tesa: cosa è successo adesso?La concorrente di Ballando con le Stelle e la giudice della trasmissione non sono mai andate d’accordo; dalla prima puntata, infatti, i loro battibecchi in diretta hanno regalato ai fan di questa edizione del programma di Milly Carlucci dei momenti di grande tensione. Ora, però, la situazione è cambiata ancora una volta.Durante il corso dell’ultima puntata,ha sottolineato che i fan didebbano pagare un abbonamento mensile per seguire la sua newsletter: “Se vuoi lo puoi mettere sul tuo profilo a pagamento, così lo racconti. Perché più di una volta hai parlato di me, però dovevano pagare per leggere”.Dopo queste parole,stessa, rispondendo alla frecciatina di, ha rincarato la dose in questo modo: “Perché, farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto? Io non ho avuto fidanzati o mariti ricchi, quindi mi guadagno da vivere, capisci?”.