Scuola Valditara firma decreto da 128 milioni per l’integrazione degli studenti stranieri

Lopinionista.it - Scuola, Valditara firma decreto da 12,8 milioni per l’integrazione degli studenti stranieri

GiuseppeROMA – Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, hato oggi ilche stanzia 12,8di euro a favore delle scuole con classi in cui la presenza diche entrano per la prima volta nel sistema scolastico italiano supera il 20%.“Il– ha dichiarato il Ministro– è un passo concreto e significativo verso un sistema educativo capace di includere realmente i ragazzi, non solo a parole. Come Ministero e Governo, siamo fermamente impegnati a garantire a tutti gli, indipendentemente dalla loro provenienza, uguali opportunità di successo scolastico e sociale. Per contrastare la dispersione scolastica, che tra gliha raggiunto livelli preoccupanti superiori al 30%, a fronte del 9,8%italiani, offriamo misure concrete e risorse adeguate.