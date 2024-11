Scuola pontina vandalizzata riaperta a tempo di record I genitori dei vandali tra 11 e 13 anni dovranno pagare i danni

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Un incredibile episodio dismo ai ddi unadi Latina, ad opera di un gruppo di ragazzini di età compresa tra 11 e 13, quindi non imputabili per legge, ha causato dingenti all’interno dell’istituto, costringendo laa chiudere per un giorno al fine di ripristinare gli ambienti. Idei giovani responsabiliora farsi carico del risarcimento dei d. Un intervento che la comunità giudica necessario per far comprendere ai ragazzi la portata delle loro azioni e il valore del bene comune, rappresentato dalla.L’Appello della Dirigente: “Seguite i Vostri Figli”Elena Assunta Valterio, dirigente scolastica, ha inviato una lettera a tutte le famiglie per informarli dell’incidente e della chiusuraranea della. Nel messaggio, la preside ha espresso il suo smarrimento e ha lanciato un appello ai: “Seguite i vostri figli nella crescita, non lasciateli liberi e soli di sera.