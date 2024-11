Abruzzo24ore.tv - Scoperto il 15° caso di Dengue in città: ecco cosa fare subito!

Chieti - Nuovodia Ortona, il Comune avvia la disinfestazione urgente: 200 metri di raggio da San Pietro coinvolti.le precauzioni da seguire. A Ortona si registra un altrodi, il quindicesimo dal 5 settembre scorso. La positività è stata confermata in un residente di contrada San Pietro, un’area che ora è oggetto di un intervento urgente di disinfestazione. Il Comune ha infatti attivato il piano previsto dal Piano nazionale arbovirosi, per prevenire la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo tramite la puntura di insetti vettori, in particolare la zanzara tigre, portatrice del virus. L'azienda incaricata dell’operazione, Ecolan S.p.A., è stata chiamata ad eseguire una serie di interventi che includono disinfestazione adulticida, larvicida e la ricerca di focolai larvali.